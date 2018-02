IT, Thor: Ragnarok, e molti altri titoli su Rakuten Tv, dal 1 Febbraio 2018!

, una delle principali piattaforme di video on demand in Europa, con il più ampio catalogo in 4K HDR per Smart TV, presenta le ultime novità dal grande schermo in arrivo nel . Guardate anche il video di presentazione!

"Da Monster Family, Thor Ragnarok a IT, L’uomo di neve, Victoria & Abdul, Terapia di coppia per amanti e Borg McEnroe. Su Rakuten TV ce n'è per tutti i gusti. Dall'animazione per i più piccini alle storie romantiche per il mese di San Valentino, ai thriller e action movies per gli amanti del genere. Il miglior cinema per tutta la famiglia, direttamente a casa propria!

• IT (2017) diretto da Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard

• La fratellanza (2017) di Ric Roman Waugh con Jon Bernthal, Nikolaj Coster-Waldau

• Monster Family (2017) di Holger Tappe con le voci di Max Gazzè e Carmen Consoli

• Brutti e cattivi (2017) di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria e Marco D'Amore

7 Febbraio 2018 su Rakuten TV:

• L'uomo di neve (2017) di Tomas Alfredson con Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg

8 Febbraio 2018 su Rakuten TV:

• Nove lune e mezza (2017) di Michela Andreozzi con M. Andreozzi, Claudia Gerini, Giorgio Pasotti

• Terapia di coppia per amanti (2017) di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini

14 Febbraio 2018 su Rakuten TV:

• The Big Sick (2017) di Michael Showalter con Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter

• Geostorm (2017) di Dean Devlin con Gerard Butler, Andy Garcia, Ed Harris

• Mistero a Crooked House (2017) di Gilles Paquet-Brenner con Glenn Close, Terence Stamp, Gillian Anderson

• Gifted: il dono del talento (2017) di Marc Webb con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan e Octavia Spencer

21 Febbraio 2018 su Rakuten TV:

• Thor Ragnarok (2017) di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

• Victoria & Abdul (2017) di Stephen Frears con Judi Dench, Ali Fazal

• Capitan Mutanda (2017) di David Soren

22 Febbraio 2018 su Rakuten TV:

• Addio fottuti musi verdi (2017) di Francesco Capaldo con Ciro Capriello, Simone Russo, Beatrice Arnera

28 Febbraio 2018 su Rakuten TV:

• Borg McEnroe (2017) di Janus Metz con Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård"