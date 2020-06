Da It a The Batman: ecco Bill Skarsgard diventare Joker in una inquietante fan art

In attesa di novità su The Batman i fan continuano a sbizzarrirsi immaginando i loro attori preferiti nei panni di Joker. Come sappiamo il ruolo non è stato ancora assegnato ufficialmente, e dopo Lakeith Stanfield un utente Instagram ha immaginato Bill Skarsgard, il clown Pennywise di It, nella parte del villain.

La fan art, che si può vedere in calce all'articolo, è opera di Britedit. Dopo l'adattamento diretto da Andy Muschietti del romanzo di Stephen King, d'altro canto, per Bill Skarsgard dovrebbe essere diventato familiare interpretare un clown.

Se non è ancora certo che vedremo un Joker in The Batman di Matt Reeves, sappiamo però che il film avrà una corposa galleria di villain, come Catwoman (che sarà interpretata da Zoe Kravitz), il Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano). Todd Phillips, regista del recente Joker con Joaquin Phoenix, ha confermato invece che la sua versione di Arthur Fleck non comparirà nel film.

I dettagli della trama, che potrebbero essere presentati al DC FanDome, sono stati finora gelosamente tenuti nascosti; quello che si sa è che l'uscita del film, che avrà per protagonista Robert Pattinson, è prevista per il 1° ottobre 2021.

E voi vedreste bene Bill Skarsgard nel ruolo di Joker? Quale attore vorreste che interpretasse il villain?