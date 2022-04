It Takes Two: il videogioco diventa un film su Amazon Prime Video

Il videogioco It Takes Two approda su Amazon, dove secondo Deadline sarà adattato in un film dalla Seven Bucks Productions e dj2 Entertainment.

Per chi non lo conoscesse, It Takes Two è un videogioco sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts, incentrato su una coppia di sposi, May e Cody. I due sono in crisi e stanno pensando al divorzio, ma si ritrovano catapultati in due bambole realizzate dalla figlia Rose e che raffigurano proprio i due. La loro missione sarà dunque trovare un modo per tornare nei loro corpi. Questo, ovviamente, li porterà a collaborare e a intraprendere un fantastico viaggio.

Il film It Takes Two nasce da accordi tra Amazon e dj2, che adatta il videogioco insieme agli sceneggiatori Pat Casey e Josh Miller, che si sono occupati anche dell'adattamento di Sonic the Hedgehog. In produzione ci sarà un volto noto: Dwayne Johnson che lavorerà insieme a Dany Garcia e Hiram Garcia per Seven Bucks, mentre per la dj2 ci saranno Dmitri M. Johnson e Dan Jevons. Stephan Bugaj sarà il direttore di produzione, con l'aiuto di Josef Fares e Oskar Wolontis della Hazelight Studios, oltre a Casey e Miller. Kimberly Bialek supervisionerà invece la produzione per conto di Seven Bucks.

Secondo molti, oltre a produrre, The Rock potrebbe essere protagonista, ma non c'è ancora certezza. Non ci resta dunque che attendere.