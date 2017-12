IT e Stranger Things: Stephen King parla dei parallelismi tra il suo horror e la serie tv!

Il 2017 è stato un grande anno per il famoso e premiato autore Stephen King : due nuovi libri di successo all'attivo, e la collaborazione con il figlio Owen a La Bella Addormentata.

Con tutti i riconoscimenti che le sue opere hanno raccolto lo scorso anno, King è stato nominato uno degli intrattenitori dell'anno da Entertainment Weekly. L'autore ha pertanto parlato del motivo per il quale ritiene che il riadattamento moderno di IT sia stato non soltanto uno dei più grandi film dell'anno, ma ha acquisito una rilevanza grandissima in questo periodo, come successe per il libro, uscito nel 1986, e per la miniserie televisiva nel 1990:

"Quando uscì la miniserie del 1990, un'intera generazione di bambini di età compresa tra gli 8 e i 14 anni è rimasta terrorizzata da Tim Curry e, quando ne è uscito uno nuovo, si è ripresentata la possibilità di rivisitare quella particolare esperienza della loro infanzia. Poi, successivamente, è stata data una risonanza gigantesca alle storie con protagonisti dei clown inquietanti. Erano dappertutto, nei giornali, la stampa non parlava d'altro. Era il film giusto al momento giusto."

Per quanto riguarda Stranger Things, l'autore ha rivelato di essere un vero e proprio fan della serie; inoltre, ha detto che i prodotti (IT da una parte, e Stranger things dall'atro), hanno beneficiato l'uno dell'uscita dell'altro quest'anno:

"Penso che Stranger Things possa aver giocato un ruolo importante nel (successo), del film, ma è una specie di cosa incestuosa perché tante cose di Stranger Things mi ricordano pagine che ho scritto. Penso che questo abbia avuto un ruolo. Ovviamente, l'idea di un gruppo di ragazzini che combattono contro qualcosa di soprannaturale attira molto l'attenzione delle persone, così avevano la possibilità di tifare per i buoni, cosa che non sempre accade nei film dell'orrore."

Non è un segreto per nessuno che i fratelli Duffer si siano ispirati esplicitamente agli scritti del grande autore, nemmeno per lui!

IT è disponibile in Digital HD e a gennaio uscirà nelle versioni 4K, Blu-ray e DVD. La seconda parte, il sequel, uscirà in sala il 6 settembre 2019.

Stranger Things stagione 1 e stagione 2 sono disponibili in streaming su Netflix.