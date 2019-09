IT: secondo Bill Skarsgård stanno 'galleggiando' delle idee per un terzo capitolo!

Con IT - Capitolo 2 si è conclusa la storia tratta dal romanzo originale di Stephen King, ma stando alla star del film Bill Skarsgård il franchise potrebbe avere ancora qualcosa da dire.

"Io e Andy [Muschietti] abbiamo discusso su alcune idee per un terzo capitolo" ha rivelato l'attore in una recente intervista con Arrow in the Dead (via Digital Spy). "Non penso che sia qualcosa che le persone si aspettano. E' qualcosa di diverso.Le prime due storie sono il libro, e il secondo film è la fine di quella storia. Quindi stiamo parlando di qualcosa al di fuori del romanzo. Ci sono delle idee che galleggiano nelle nostre teste."

Skarsgård ha poi confermato che gli autori hanno già in mente una storia per un eventuale sequel: "Ho fatto tutto quello che ho potuto per incarnare Pennywise per come lo conosciamo, perciò credo sia una bella idea cambiare un po' le cose. Senza andare troppo nel dettaglio, c'è una storia per cui siamo entusiasti, ma è davvero troppo presto per parlarne. Ma vedremo, vedremo."

D'altro canto, però, lo stesso Muschietti ha da poco descritto il secondo capitolo come il finale dell'intero franchise: "Penso che sia un'ottima cosa. Questa è la conclusione della storia tra i perdenti e Pennywise. Questa è la fine. C'è una conclusione, e una risoluzione."

Vi piacerebbe vedere un terzo capitolo di IT? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di IT - Capitolo 2 e alle idee del regista per un montaggio unico dei due capitoli.