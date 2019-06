It's a Wonderful Sponge sarà una 'lettera d'amore' al creatore di SpongeBob

Il terzo lungometraggio dedicato a SpongeBob, intitolato The SpongeBob Movie: It’s a Wonderful Sponge, sarà il primo realizzato in 3D in luogo della tradizionale tecnica di animazione, e mostrerà le origini del personaggio.

Il film è descritto da The Hollywood Reporter come “una lettera d’amore all’amato creatore di SpongeBob, Steven Hillenburg”, scomparso lo scorso novembre, oltre che ai fan del cartone animato. It's a Wonderful Sponge dovrebbe raccontare anche le origini degli abitanti di Bikini Bottom.

It’s a wonderful Sponge sarà diretto da Tim Hill, sceneggiatore di lunga data della serie Nickelodeon, e sarà doppiato tra gli altri da Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Mary Jo Catlett , Rodger Bumpass, Clancy Brown, Mr. Lawrence, Jill Talley e Lori Alan, che interpreteranno gli stessi personaggi della serie animata. Le new entries del cast saranno invece Kelly Marie Tran, Awkwafina e Reggie Watts, ma i loro ruoli non sono stati ancora rivelati. La popstar Cindy Lauper si occuperà della colonna sonora originale insieme all’autore Rob Hyman, mentre il direttore della fotografia sarà Larry Fong (300, Watchmen).

Dopo un decennio di televisione e due avventure sul grande schermo, dunque, SongeBob è ancora sulla cresta dell'onda. The SpongeBob Movie: It’s a Wonderful Sponge uscirà nei cinema presumibilmente a maggio 2020.