It's a wonderful knife: trailer dell'horror che reinventa il capolavoro di Frank Capra

RLJE Films e Shudder hanno pubblicato il primo trailer di It's a wonderful knife, nuova commedia horror a tema natalizio dello scrittore Michael Kennedy (Freaky) e del regista Tyler MacIntyre (Tragedy Girls) che rilegge il capolavoro di Frank Capra, It's a wonderful life.

Partendo dall'idea del classico del Natale con James Stewart - noto in Italia come La vita è meravigliosa - e creando un geniale gioco di parole col titolo, It's a wonderful knife getta nel frullatore una buona dose di Scream, Freaky, Happy Death Day e molti altri film slasher: il teaser, disponibile all'interno dell'articolo, con Winnie Carruthers che salva la sua città da un killer psicotico mascherato durante la vigilia di Natale, tuttavia a causa dell'identità dell'assassino e dell'effetto che ha sulla città, Winnie non viene trattata come un'eroina. Un anno dopo entra in un universo parallelo dove nessuno la conosce e l'assassino è libero di continuare il suo regno di terrore.

"It's a Wonderful Knife è una rivisitazione del classico It's a Wonderful Life", spiega MacIntyre. "Parla di una giovane donna di nome Winnie Carruthers che vive in una città ossessionata dal Natale. C'è questa tragedia che colpisce la città e lei salva la situazione, ma la sua migliore amica viene uccisa. Un anno dopo si sveglia in una versione da incubo di questa stessa città, e ci sono molte più persone morte e spetta a lei risolvere nuovamente questo mistero." I

Il film include nel cast Jane Widdop (Yellowjackets) nel ruolo principale di Winnie Carruthers, e Joel McHale (Community) nel ruolo del padre di Winnie, David. Justin Long (l'acclamato horror Barbarian su Disney+) interpreta il patrono della città e anche (nessuno spoiler, è rivelato nel trailer) l'assassino, Mr Waters. Nel cast figurano anche Katharine Isabelle (Ginger Snaps), Jess McLeod (One of Us Is Lying) e Cassandra Naud (Influencer).