It's the Blackness: Debutto alla regia per Hakeem Kae-Kazim

Dopo la notizia di ieri del debutto alla regia di Anthony Mackie, oggi apprendiamo che una nuova star ha deciso di intraprendere una carriera dietro la macchina da presa. Stiamo parlando di Hakeem Kae-Kazim, il quale debutterà con It's the Blackness.

Attore britannico di formazione teatrale diviene conosciuto al grande pubblico per la sua interpretazione in Hotel Rwanda del 2004. A tal proposito, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sul genocidio dei Tutsi in Ruanda. Dopodiché, Hakeem Kae-Kazim procede nel suo percorso partecipando a grandi successi come Pirati dei Caraibi - Ai Confini del Mondo e X-Men le origini.

Dunque, dopo una lunga carriera di successo da attore, Kazim vestirà per la prima volta i panni del regista con It's the Blackness. Il film parlerà di due ambiziosi laureati che devono affrontare il razzismo istituzionale e strutturale, mentre tentano di costruire le loro carriere nell'odierna Gran Bretagna, cercando allo steso tempo di ricavarsi uno spazio nelle loro vite per l'amore e la famiglia. La pellicola segnerà pure il debutto di Dapo Oshiyemi alla sceneggiatura, impegnato anche come produttore del film. Inoltre, sappiamo che il film sarà ambientato a South London e che l'inizio delle riprese è previsto per il prossimo marzo/aprile. Per quanto riguarda il casting, invece, al momento non abbiamo alcuna informazione.

Infine, riportiamo anche una dichiarazione rilasciata da Hakeem Kae-Kazim in merito a It's The Blackness: "Respiro questo mondo, ci sono cresciuto. Riguarda la mia comunità, la mia famiglia e non soltanto le difficoltà che affrontiamo, ma anche la cultura, le dinamiche familiari, la felicità e l'amore che viviamo, che raramente viene rappresentato sul grande schermo".