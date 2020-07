IT, qual è il vero significato dei palloncini rossi? Una fan theory prova a capirlo

I mondi e le storie ideate da Stephen King vanno spesso molto più in profondità nei dettagli rispetto alla superficie del racconto, ed è per questo che spuntano molto spesso online delle fan theory anche interessanti dedicate ai suoi romanzi e diretta trasposizioni, come quest'ultima dedicata ad esempio a IT.

La teoria in questione ripresa da Screenrant si domanda infatti se gli iconici palloncini rossi utilizzati da Pennywise per attirare le sue vittime non nascondano in realtà un significato più articolato e profondo. Stando a questa nuova riflessione, allora, i palloncini rossi non sarebbero in realtà correlati alla forma clownesca della creatura che vive sotto Derry (che anzi È Derry!), ma alla vera forma del mostro, quella inconoscibile, i Pozzi Neri.



IT ha origine nel Macroverso, un vuoto abnorme che circonda il nostro universo. Lì ha questa forma conosciuta come Luci Mortali o Pozzi Neri, più una sorta di energia mortale che una creatura corporea realmente tangibile. Tale è la sua inconoscibilità che per gli umani è impossibile osservarlo tornando incolumi dall'esperienza, restando catatonici o completamente pazzi.



Ebbene, la teoria afferma che proprio i Palloncini Rossi sarebbe una rappresentazione lo-fi della Luci Mortali in sé, dato che sarebbero delle forme ovoidali galleggianti che sostituiscono queste luci arancioni inconoscibili che galleggiano nel Macroverso. La riflessione dà anche un senso alla battuta "galleggiamo tutti quaggiù", suggerendo che non si tratti di una dichiarazioni di morte collettiva dei bambini catturati da Pennywise, quanto delle anime delle vittime che restano a galleggiare insieme alle Luci Mortali proprio come dei Palloncini.



Un'interpretazione molto interessante.



Vi lasciamo alla recensione di IT: Capitolo Due.