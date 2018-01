IT: in una scena tagliata il piccolo Georgie ha il suo "happy ending". Esilarante!

e il suo impermeabilino giallo sono un po' come la bambina ebrea col cappottino rosso di Schindler's List: indelebili piccole vittime presenti nell'immaginario collettivo di - praticamente - ognuno di noi. Volete vedere come sarebbe andata in un finale alternativo di IT per Georgie? Preparatevi!

Povero Pennywise, anche i malvagi piangono o, se non piangono, restano senza cena! E' uscita online una clip - via Twitter - in cui si vede un finale alternativo per il piccolo Georgie, la prima vittima del terrificante mutaforma IT, che getta il panico nella tranquilla cittadina di Derry, nel Maine.

La storia la conosciamo: Georgie va a giocare con la barchetta di carta che gli ha fatto il fratello, la corrente la porta via, finisce nelle fogne, IT la raccoglie e gliela porge... E le cose vanno come sappiamo.

Tuttavia, in questa scena tagliata (che è più una bonus clip esilarante, forse), Georgie se ne va senza neppure un graffio. Tutto avviene come nella scena originale, comprensiva di musica e suspence ma poi Georgie si riprende la sua barchetta di carta senza problemi, e dice al mostro: "Ci vediamo dopo!". Penniwise rimane inebetito e commenta con un "Ah, mer*a!"

Date un'occhiata qui sotto al video. La caption recita: "Michael Edwards @MEdwardsVA "Quelli che hanno fatto IT versione 2017 hanno creato una clip divertente della scena tra Pennywise e Georgie. Non mi era mai capitato di vedere una cosa del genere in un film horror."