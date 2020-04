It Follows: Maika Monroes più che disponibile a tornare in un sequel

Impegnata nella promozione pubblicitaria del suo nuovo progetto, la serie The Stranger disponibile sulla particolare piattaforma a misura di smartphone Quibi, Maika Monroe ha raggiunto la notorietà grazie a film di genere come The Guest e It Follows e per quest'ultimo sarebbe disposta a tornare per un eventuale sequel.

L'attrice si è infatti detta disposta a riprendere i panni del suo personaggio in qualsiasi seguito si pensasse come continuo della storia originale, a patto però che ci sia il regista del primo film, David Robert Mitchell, nuovamente al timone dell'operazione: "Mi piacerebbe molto tornare a lavorare con David. Sarebbe un sogno, ma per il momento non rimane altro da fare che aspettare e vedere cosa accadrà".

I fan della pellicola uscita nelle sale nel 2014 cominciarono da subito a esprimere il desiderio di un sequel che purtroppo non venne mai annunciato, con David Robert Mitchell che in seguito si dedicò a Under the Silver Lake, thriller psichedelico con Andrew Garfield che purtroppo non ebbe tanta fortuna al botteghino, risultando un flop clamoroso, anche a causa della mancata uscita in sala in alcuni mercati (compresa l'Italia).

La Monroe ha quindi ricordato la sua esperienza di It Follows: "E' stata una corsa pazzesca essere parte di It Follows. Ci sono tanti film che hanno cambiato la storia del genere horror, ma so che It Follows ha avuto un'enorme influenza sull'evoluzione del genere ed è stato incredibile farne parte perché molte persone si sono sentite legate a quel film. Per me, in questi progetti, la cosa migliore che posso fare è fornire la performance più onesta possibile, senza tenere conto se si tratti di horror o di thriller o di altro. Sono solo io che precipito dentro il personaggio donandogli quanta più verità sia possibile, così che il pubblico si affezioni".