It Ends With Us, Blake Lively e Justin Baldoni protagonisti dell'adattamento del romanzo!

Chi frequenta TikTok avrà certo sentito parlare almeno una volta di It Ends With Us: il romanzo di Colleen Hoover edito nel 2016 è diventato un vero e proprio caso letterario negli ultimi tempi grazie al passaparola avvenuto nella comunità dei BookToker, ed era quindi solo questione di tempo prima che il cinema se ne interessasse.

L'adattamento cinematografico di It Ends With Us è infatti stato annunciato poche ore fa, ed i nomi coinvolti sono di quelli capaci di garantire un'operazione di successo: a prestare il suo volto alla protagonista Lily sarà infatti Blake Lively, che farà anche da produttrice esecutiva insieme alla sua co-star Justin Baldoni (che del film sarà anche regista).

La trama di It Ends With Us segue le vicende di Lily, una ragazza che, appena uscita dal college, incontra tale Ryle e se ne innamora: a questo punto si instaurerà però il più classico dei triangoli amorosi, con l'ex di Lily, Atlas, pronto a riemergere dal passato per mettere a dura prova la relazione tra la nostra protagonista e Ryle.

L'ex-star di Gossip Girl è ancora in dolce attesa, come mostratoci dalle foto di Blake Lively in palestra con tanto di pancione apparse recentemente sui social: gravidanza a parte, per l'attrice è un periodo particolarmente intenso anche dal punto di vista lavorativo, tra gli impegni davanti alla cinepresa e l'esordio da regista in arrivo con Seconds, film tratto dall'omonima graphic novel di Bryan Lee O' Malley.