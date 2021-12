IT, altro che effetti speciali: Bill Skarsgard sa davvero muovere gli occhi in quel modo!

Tra IT: Capitolo Uno e Capitolo Due abbiamo assistito ad uno schieramento piuttosto imponente di effetti speciali di altissima qualità: la storia ideata da Stephen King è d'altronde lo scenario ideale per dar sfogo all'inventiva da questo punto di vista, per quanto non sempre l'intervento dei VFX sia stato effettivamente necessario.

Bill Skarsgard, ad esempio, ha beneficiato parecchio della presenza degli effetti speciali, trovandosi in condizione di far mutare forma e sembianze al suo Pennywise in mille modi diversi: l'attore ha però anche dimostrato di avere diversi assi nella manica che esulano dal tocco magico dei VFX, come ben ricorderà Bill Hader.

L'attore di Richie Tozier era infatti convinto che quell'incredibile modo di muovere gli occhi in due direzioni diverse sfoggiato dal Pennywise di Skarsgard fosse figlio di un ottimo lavoro in fase di post-produzione: una convinzione prontamente smentita da una chiacchierata con il suo collega, che lasciò Hader senza parole mostrandogli la sua incredibile abilità.

"Oh, intendi questo?" disse semplicemente Skarsgard prima di cominciare a ruotare gli occhi a piacimento: possiamo immaginare la reazione del povero Bill Hader davanti a un simile spettacolo! E voi, avete apprezzato la prova di Bill Skarsgard nei panni di Pennywise? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di IT: Capitolo Due.