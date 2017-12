IT: ecco la sinossi dettagliata di ben 11 scene tagliate che vedremo in Blu-Ray!

Ecco i dettagli delle undici scene cancellate di, il film di Andy Muschietti remake della miniserie in due puntate degli anni '90. Le scene, che qui sotto potete leggere dettagliatamente descritte, potremo vederle quando il film uscirà nella versione home video, a gennaio.

IT di Andy Muschietti ha guadagnato 123 milioni di dollari al botteghino di casa e, a livello mondiale, il totale è stato di 683.4 milioni. Il sequel del film è già in fase di sviluppo. Ecco il dettaglio delle scene che vedremo nella versione Blu-Ray:

1 Georgie acchiappa la barchetta (Scena d'apertura simpatica): "Quando Georgie afferra la barchetta all'inizio ... la prende e se ne va, dicendo" Ci vediamo dopo! "A un frustrato Pennywise."

2 Il padre di Stanley lo corregge (scena estesa): "Stanley recita in ebraico in una sinagoga, ma il suo papà si intromette per correggere la sua pronuncia."

3 La cena della famiglia Denbrough: "Bill si siede a tavola mentre suo padre legge una rivista e la sua mamma lava i piatti. Bill inizia a parlare del loro viaggio di famiglia per quell'anno, ma sua madre si allontana arrabbiata. Suo padre gli spiega che Georgie non vedeva l'ora di farlo. "

4 Il papà di Bill guarda in cantina e altre scene: "Dopo che Bill ha avuto l'incontro con Pennywise nel seminterrato, corre da suo padre. Suo padre dà uno sguardo nel seminterrato, non trova nulla e dice a Bill di andare a letto. Nel frattempo, Henry cerca di sgattaiolare via da suo papà e sale su un'auto con Victor e Belch. Vedono Mike passare in bicicletta. "

5 Fuori dalla casa dei Neibolt: "Mike, Beverly, Ben e Stanley sono fuori dalla casa mentre Bill, Eddie e Richie sono dentro. Stanley parla del fatto di non essere in grado di entrare, mentre Mike lo conforta. Ben mette la mano sulla spalla di Beverly. "

6 Evacuazione della casa di Neibolt (scena estesa): "Scena estesa del Club dei Perdenti che lascia la casa e sale sulle biciclette".

7 Il Discorso di Stanley per il Bar Mitzvah: "Auto-esplicativo. Stanley pronuncia un discorso dopo il suo Bar Mitzvah sull'"indifferenza", durante il quale c'è un breve montaggio che mostra cosa stanno facendo gli altri ragazzi nel frattempo. Lui fa un po' di scena e si scatena mentre Richie applaude. "

8 Eddie alla farmacia Keene (scena estesa): "Lunga scena in farmacia quando Eddie parla con la ragazza che firma per i Perdenti."

9 Henry e i bulli aspettano fuori (scena estesa): "Mentre il il Club dei Perdenti si dirige verso la casa dei Neibolt, Henry si siede nella sua auto con la faccia coperta di sangue. Belch e Victor sono morti con la gola tagaita. "

10 I Perdenti trovano il walkie talkie di Georgie: "Bill raccoglie il walkie talkie di Georgie poco prima che Henry attacchi Mike in cima al pozzo."

11 La vacanza di famiglia dei Denbrough: "Dopo aver salutato Beverly alla fine del film, Bill e i suoi genitori stanno facendo le valigie per la vacanza di famiglia di cui Bill stava parlando in una precedente scena cancellata. Questa sottotrama migliora la dinamica familiare. Mentre l'auto si allontana, la telecamera entra nella fogna dove è stato portato Georgie. La fotocamera si ferma e la pioggia inizia a colpire il pavimento."

Nel cast di IT: Bill Skarsgård nei panni di Pennywise il Clown, Jaeden Lieberher nei panni di Bill Denbrough, Jeremy Ray Taylor nei panni di Ben Hanscom, Sophia Lillis nei panni di Beverly Marsh, Finn Wolfhard nei panni di Richie Tozier, Jack Dylan Grazer nei panni di Eddie Kaspbrak, Chosen Jacobs nei panni di Mike Hanlon e Wyatt Oleff nei panni di Stanley Uris.