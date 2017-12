IT: confermato l'arrivo del Director's Cut Esteso, nel 2018!

E' stato confermato che, nel 2018, arriverà il Director's Cut Esteso per, di. Una cosa che è stata chiamata a gran voce dai fan di tutto il mondo che, comunque, hanno apprezzato molto la pellicola.

Andy Muschietti, il regista del remake cinematografico di IT, ha confermato che, nel 2018, arriverà il Director's Cut per il suo film. Già nel 2017, Muschietti aveva rivelato che ci sarebbe stata, tuttavia non si sapeva bene quando sarebbe uscita anche perché - se andiamo a leggere i contenuti speciali dell'home video - non ce n'è traccia.

E infatti, a quanto pare, la notizia (riportata da Bloody Disgusting), è che il regista ha confermato l'uscita del Director's Cut "tra qualche mese", presumibilmente in edizione separata(?). Questo lo vedremo solo più in là. E' anche poco chiaro quali saranno i contenuti che potremo vedere, però Muschietti ci aveva stuzzicato tempo fa, dicendo che ci sarebbero stati almeno 15 minuti extra del film, con la scena della caverna molto allungata.

Nel cast di IT: Bill Skarsgård nei panni di Pennywise il Clown, Jaeden Lieberher nei panni di Bill Denbrough, Jeremy Ray Taylor nei panni di Ben Hanscom, Sophia Lillis nei panni di Beverly Marsh, Finn Wolfhard nei panni di Richie Tozier, Jack Dylan Grazer nei panni di Eddie Kaspbrak, Chosen Jacobs nei panni di Mike Hanlon e Wyatt Oleff nei panni di Stanley Uris.

IT arriva oggi in digital HD e uscirà in Blu-ray e DVD il 9 gennaio 2018 (USA).