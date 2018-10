It - Chapter Two: la Warner Bros. Pictures mostra il nuovo teaser poster

In occasione delle festività di Halloween, la Warner Bros. Pictures ha diramato sul web un primo teaser poster dall'atteso It - Chapter Two di Andy Muschietti: potete ammirarlo comodamente in calce a questa notizia.

Il regista Andy Muschietti torna dietro la macchina da presa per dirigere la seconda parte dell'adattamento di Stephen King. Il film riprende la trama a distanza di 27 anni dagli accadimenti del primo capitolo. Il Club dei Perdenti mantiene la promessa di ritrovarsi tutti a Derry per sconfiggere definitivamente Pennywise prima che possa aggredire una nuova generazione di ragazzini. Ma anche se sono cresciuti, non vuole dire che i Perdenti non possano provare ancora paura.

IT - Chapter Two è diretto da Andy Muschietti e include nel cast James McAvoy, Bill Skarsgård, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean, Teach Grant, Jess Weixler, Xavier Dolan, Taylor Frey, Juno Rinaldi, Jackson Robert Scott, Javier Botet, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Wyatt Oleff.

La pellicola è prevista negli Stati Uniti d'America per il 6 settembre 2019 su distribuzione della Warner Bros. Pictures.