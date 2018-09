IT: Chapter Two, una sanguinante e sorridente Jessica Chastain nella foto dal set

Il regista di IT, Andy Muschietti, ha condiviso una cruenta immagine insieme a Jessica Chastain sul set di IT: Chapter Two. Il successo del primo film ha contribuito ad avvicinare alcune star per questo secondo capitolo con Jessica Chastain, scelta per il ruolo di Beverly Marsh da adulta, che ha recentemente concluso le riprese.

Nella foto, condivisa dal regista su Instagram, viene confermata la fine dei lavori per quanto riguarda Jessica Chastain, con l'hashtag #wrappedbutnotforgotten.

La foto mostra Chastain/Beverly ricoperta di sangue mentre abbraccia Muschietti. Il sangue è uno degli elementi più iconici per il personaggio di Bev nel primo film, in uno degli incontri con IT della prima pellicola.

Dopo aver concluso le riprese di IT: Chapter Two, Jessica Chastain si può ora concentrare su Dark Phoenix. Anche il resto del cast dovrebbe aver finito a breve le riprese del film, soprattutto James McAvoy, uno degli attori ad aver cominciato prima a girare le sue scene.

IT: Chapter Two è diretto da Andy Muschietti e arriverà nelle sale nell'autunno 2019. Il ricco cast vede il ritorno dei giovani protagonisti del primo film, affiancati dalle loro versioni adulte: James McAvoy/Jaeden Lieberher (Bill Denbrough), Bill Skarsgård (IT), Jessica Chastain/Sophia Lillis (Beverly Marsh), Jay Ryan/Jeremy Ray Taylor (Ben Hanscom), Bill Hader/Finn Wolfhard (Richie Tozier), Isaiah Mustafa/Chosen Jacobs (Mike Hanlon), James Ransone/Jack Dylan Grazer (Eddie Kaspbrak), Andy Bean/Wyatt Oleff (Stan Uris), Teach Grant (Henry Bowers), Jackson Robert Scott (Georgie Denbrough), Jess Weixler (Audra Phillips), Xavier Dolan (Adrian Mellon) e Taylor Frey (Don Hagarty).

La produzione è affidata a New Line Cinema, Vertigo Entertainment e Rideback. La distribuzione a Warner Bros. Pictures.