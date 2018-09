IT - Chapter Two, lo sceneggiatore Gary Dauberman: 'Il finale spezzerà il cuore ai fan'

Le riprese dell'attesissimo It - Chapter Two sono ancora in corso, con un termini previsto a breve, ma a parlare della seconda parte dell'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King, diretta ancora una volta da Andy Muschietti, è intervenuto oggi lo sceneggiatore, Gary Dauberman.

Intervistato infatti da Slash Film durante il tour promozionale di The Nun, spin-off di The Conjuring, lo scrittore ha avuto modo di rispondere a qualche domanda su IT - Chapter Two, una in particolare dedicata al finale del libro, esattamente se questo arriverà nel film o c'è in programma un altro film per Pennywise e i Perdenti.



Dauberman ha spiegato immediatamente che si tratta di una storia completa che terminerà con il secondo capitolo, dichiarando: "Credo che il finale soddisferà molto il pubblico e spezzerà il cuore di un paio di fan". Ricordiamo che il film sarà ambientato 27 anni dopo la storia dei perdenti adolescenti e li rivedrà tornare a Derry per fermare nuovamente il terrificante Pennywise.



IT - Chapter Two vede nel cast James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone e Bill Skarsgard, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 5 settembre 2019. L'attesa è ancora molto lunga, ma forse nei prossimi mesi verrà rilasciata qualche immagine ufficiale.