IT: Chapter Two, il ritorno di Pennywise nel filmato mostrato al CinemaCon

In attesa dell'arrivo del primo teaser trailer del film, al CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato del materiale video di IT: Chapter Two, l'atteso adattamento della seconda parte del romanzo di Stephen King.

A rivelare i contenuti di tale evento è stato Brandon Davis, presente alla serata per ComicBook.com. Il primo teaser trailer della pellicola, che vede nuovamente alla regia Andy Muschietti, potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con molta probabilità attaccato all'uscita in sala di La Llorona - Le lacrime del male, in arrivo il 17 aprile nelle nostre sale.

Di seguito la descrizione del materiale: "Il filmato inizia con una Beverly ormai cresciuta dirigersi verso la casa di Kersi. Sta cercando il padre. Lei è cresciuta in quella casa. Una donna inquietante finalmente apre la porta e le rivela che il padre è morto. La invita a entrare per un drink, in maniera insistente. Beverly non è a suo agio nel tornare a visitare quel luogo, definendolo "più pulito" quando le viene domandato. A un tratto trova la lettera d'amore del primo film. In fondo alla stanza la vecchia donna comincia a contorcere il suo corpo e balza fuori dal frame. La donna mette su un disco. Ci sono insetti inquietanti fuori dalla finestra. La conversazione si sposta sul fatto che fa così caldo che si potrebbe morire. "Nessuno che muore qui muore veramente", dice la donna prima di fissare in maniera inquietante Beverly. Suona un allarme e la vecchia va a prendere dei biscotti. Beverly guarda le foto appese al muro nel frattempo, chiedendo alla donna della sua famiglia, il cui padre si era unito al circo. La donna torna e chiede a Beverly: "Sei ancora la sua piccola bambina?" prima di urlare e correre verso di lei. Il Club dei Perdenti si riunisce, sia nel passato che nel presente. Pennywise vola con dei palloncini. Scene romantiche del passato e del presente. Pennywise emerge dall'ombra in una cantina e dice: "Ciao!" a una bambina. 6 settembre".

Come evidenziato dal footage, è evidente che si alterneranno scene ambientate all'epoca di IT: Chapter One, con quelle principali che vedranno insieme il cast ormai adulto del nuovo film.

Con l'uscita fissata appunto il 6 settembre 2019 pare che la durata di IT: Chapter Two possa aggirarsi attorno alle tre ore.