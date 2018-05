It: Chapter Two, nel sequel dell'horror di Muschietti entrano James Ransone e Andy Bean

Anche il secondo capitolo dedicato all'horror IT, scritto da Stephen King, sarà diretto da Andy Muschietti. E adesso è arrivata la notizia che gli attori Andy Bean e James Ransone si uniranno al cast della pellicola.

In IT: Chapter Two, vedremo i Perdenti tornare a vedersela con il mostro mutaforma IT il quale, nella prima pellicola, che li ha visti protagonisti da bambini, cerca in tutti i modi di cibarsi dei giovani abitanti della cittadina in cui vivono.

La storia della "bestia" dalle sembianze di Clown narra che è praticamente immortale, che vive da secoli quindi, e che si sveglia ogni 27 anni per trovare in ignari bambini, del cibo, salvo poi rintanarsi nuovamente, una volta soddisfatto il suo macabro appetito.

In questo sequel dunque, vedremo l'evoluzione dei personaggi - presumibilmente come nel romanzo - e li ritroveremo ognuno impegnato con i propri problemi da adulto. Tuttavia, il gruppo sarà messo nuovamente di fronte alla minaccia di Pennywise, e stavolta cercherà di farlo fuori definitivamente.