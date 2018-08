IT: Chapter Two, Jessica Chastain ha concluso le riprese del film

Mentre la produzione dell'attesissimo secondo capitolo di IT si sta ancora svolgendo a Toronto, Jessica Chastain ha rivelato tramite il proprio account Instagram di aver terminato le riprese. Nel film l'attrice vestirà i panni della versione adulta di Beverly Marsh.

Il film è basato sulla seconda parte del romanzo del 1986 scritto da Stephen King, in cui il clown malvagio Pennywise (Bill Skarsgård) torna a Derry una volta ogni 27 anni per mietere le sue vittime. Il nuovo film mostrerà al pubblico i membri del Club dei Perdenti ormai cresciuti e diventanti adulti. Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs e Jack Dylan Grazer riprendono i loro ruoli dal primo capitolo, per effettuare il passaggio di testimone con i colleghi più grandi James McAvoy, Andy Bean, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan e James Ransone che interpreteranno le rispettive controparti adulte.

Il primo capitolo, uscito nel 2017, ha firmato un weekend d'apertura da 123.1 milioni di dollari al box office, un record sia per una release autunnale che per un film horror, secondo solo a Deadpool come esordio per un film R-Rated. In seguito il film ha superato i 700 milioni al box office mondiale.

It: Chapter 2 arriverà nelle sale italiane a settembre 2019.