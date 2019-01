IT: Chapter Two - James McAvoy era terrorizzato da Pennywise sul set!

James McAvoy fa parte del cast di IT: Chapter Two, il sequel del primo film di Andy Muschietti, remake del film per la tv che uscì diversi anni fa, anch'esso tratto dal romanzo di Stephen King.

Recentemente l'attore, che interpreta uno dei Perdenti diventato adulto, ha rivelato alcune cose che riguardano il suo lavoro a questa pellicola, in particolare ha spiegato come fosse lavorare sul set con intorno la presenza costante di Pennywise, il Clown Ballerino!

Ad interpretare il terrificante personaggio è Bill Skarsgard e, nella prima puntata della nuova versione di Muschietti di IT, è riuscito davvero a terrorizzare la maggior parte delle persone che hanno visto la pellicola.

In IT: Chapter Two vedremo il gruppo dei Perdenti tornare a Derry per tenere fede a una promessa che si erano fatti 27 anni prima: nel caso in cui il mostro mutaforma fosse tornato in azione, loro si sarebbero riuniti per cercare di porre fine alla scia di morte che il clown si lascia dietro ogni volta che si risveglia per cibarsi. James McAvoy ha lavorato al nuovo film e questo è quanto ha da dirci riguardo la presenza del Clown Ballerino e del suo incredibile interprete:

"Lui è fantastico. Il ragazzo che interpreta il clown in terrificante. È un ragazzo adorabile, eppure mi ha davvero spaventato. Ricordo che stavo lì con il resto del cast, eravamo tutti adulti ed eravamo abituati a fare cose strane. Però ci guardavamo l'un l'atro e ci dicevamo cose tipo: "Non mi piace stare qui. Non mi piace nemmeno il fatto di essere un attore oggi." E quindi ci è riuscito, lo ha fatto davvero, mi ha proprio spaventato. Non mi sono mai piaciuti i clown da bambino."