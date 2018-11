IT: Chapter Two, il giovane Club dei Perdenti ha completato le riprese

Il cast del giovane Club dei Perdenti ha ufficialmente completato le riprese di IT: Chapter Two. I ragazzini protagonisti del primo capitolo del film sono tornati a recitare nel secondo capitolo di IT e con una foto pubblicata su Instagram, Finn Wolfhard ha confermato la fine delle riprese che riguardano i giovani interpreti.

La star di Stranger Things ha postato un'immagine qualche ora fa insieme agli altri compagni di set confermando la conclusione delle riprese che li riguardano. Nella didascalia, Finn Wolfhard menziona il regista Andy Muschietti, sua sorella e produttrice Barbara Muschietti, il coach di recitazione, Ben Perkins e Chosen Jacobs, che non è presente. La foto include i sei i membri del Club dei Perdenti, ovvero, oltre a Wolfhard, anche Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer e Wyatt Oleff.

IT: Chapter Two si concentrerà sulla versione adulta del Club dei Perdenti ma i colleghi più giovani avranno comunque un ruolo significativo all'interno del film.

Durante il Comic-Con, il regista Andy Muschietti ha ricordato che i flashback con i giovani componenti del Club dei Perdenti saranno soprattutto dei semplici accenni che aiuteranno a dare qualche informazione in più alla trama principale del film.

Nel cast di IT: Chapter Two troveremo star del calibro di James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader. Diretto da Andy Muschietti, il film uscirà nelle sale americane il 6 settembre 2019.