IT - Chapter Two, Bill Skarsgard torna nei panni di Pennywise nelle nuove foto dal set

Poche settimane fa vi avevamo mostrato il primo avvistamento del Pennywise di Bill Skarsgard sul set dell'attesissimo IT - Chapter Two, secondo capitolo della trasposizione cinematografica del mastodontico romanzo di Stephen King firmata Andy Muschietti, ma oggi grazie a Just Jared possiamo dare una nuova occhiata al Clown Ballerino.

Come riportata lo stesso sito, le riprese del sequel si stanno attualmente svolgendo in quel di Port Hope, in Canada, ed è proprio nella location nord-americana che possiamo ammirare oggi l'attore 28enne con tanto di trucco e parrucco nei panni di Pennywise.



in IT - Chapter Two torneremo nella cittadina di Derry 27 anni dopo gli eventi che hanno sconvolto le vite del Club dei Perdenti. Separati ormai da anni, i membri del gruppo sono cresciuti e hanno fatto carriera, chi come scrittore, chi come stilista e chi invece come architetto, ma quando ricevono una telefonata da Mike Henlon, l'unico di loro rimasto a Derry, capiscono che è giunto il momento di mantenere una promessa fatta quasi trent'anni prima.



IT - Chapter Two vede nel cast James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone e Bill Skarsgard, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 5 settembre 2019. L'attesa è ancora molto lunga, ma forse nei prossimi mesi verrà rilasciata qualche immagine ufficiale.