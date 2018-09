IT - Chapter Two: avvistato finalmente Pennywise sul set...

Ecco a voi Pennywise! Se qualcuno si stava chiedendo dove fosse, finalmente è stato avvistato anche lui sul set di. IT - Chapter Two il sequel di IT, uscito lo scorso anno, film diretto da Andy Muschietti.

In IT - Chapter Two vedremo tornare i personaggi che abbiamo incontrato nel primo film tratto dal romanzo di Stephen King e diretto dal regista Andy Muschietti. Ma saranno cresciuti tutti perché la storia prende il via a ventisette anni dalla storia già narrata.

Come infatti sa chi ha visto il film e letto il libro, il Mutaforma interpretato da Bill Skarsgård è una creatura oscura che vive da millenni e che si nutre di esseri umani, preferibilmente bambini. Ogni 27 anni si sveglia e uccide, poi torna a dormire per quasi tre decadi.

In calce alla notizia vedete che il perfido Clown Ballerino fa capolino dietro il pupazzo di un uomo che viene ripreso e che si trova in primo piano nell'immagine. Lui, dal canto suo, col solito sorrisetto beffardo, si trova lì dietro e sghignazza senza ritegno. Che ve ne pare?

"Nel cast di questo secondo film ci sono: Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs e Jack Dylan Grazer riprendono i loro ruoli dal primo film e poi James McAvoy, Andy Bean, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan e James Ransone che interpreteranno le rispettive controparti adulte."