IT: Chapter Two, Andy Muschietti annuncia la fine delle riprese

Dopo il recente post del giovane Club dei Perdenti, il regista Andy Muschietti ha annunciato ufficialmente su Instagram la fine delle riprese dell'atteso sequel di IT, film in arrivo nelle sale il prossimo anno.

"IT chapter 2 è stato una corsa sulle montagne russe di 86 giorni." ha scritto Muschietti nella didascalia del post. "Non mi sono mai divertito tanto girando un film. Ho lavorato con un'inarrestabile e ispirata crew che ha creduto in questa avventura tanto quanto me, e con un cast che messo cuore e anima in ogni secondo delle proprie performance. Un grande ringraziamento a tutti loro e anche alla mia produttrice e sorella Barbara Muschietti che ha avuto a che fare con tutte le problematiche che riserva un prodotto come questo. E per ultimo, ma non meno importante, un ringraziamento ai fan che giorno dopo giorno hanno alimentato il nostro spirito ricordandoci quanto questo storia significhi per loro. Grazie a tutti." Potete trovare il post originale in calce alla notizia.

Il film è basato sulla seconda parte del romanzo del 1986 scritto da Stephen King, in cui il clown malvagio Pennywise (Bill Skarsgård) torna a Derry una volta ogni 27 anni per mietere le sue vittime. Il nuovo film mostrerà al pubblico i membri del Club dei Perdenti ormai cresciuti e diventanti adulti. Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs e Jack Dylan Grazer riprendono i loro ruoli dal primo capitolo, per effettuare il passaggio di testimone con i colleghi più grandi James McAvoy, Andy Bean, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan e James Ransone che interpreteranno le rispettive controparti adulte.

It: Chapter 2 uscirà negli Stai Uniti il 6 settembre 2019.