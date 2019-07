It - Capitolo Uno tornerà al cinema con un'anteprima di 8 minuti di It - Capitolo Due

In un momento storico in cui improvvisamente riportare un film al cinema è diventato un crimine, ecco che Warner Bros. e New Line Cinema commettono la più grande delle atrocità: ridistribuire It: Capitolo Uno in vista dell'uscita di It: Capitolo Due, con otto minuti di anteprima per quest'ultimo.

In calce all'articolo potete trovare l'annuncio ufficiale, diffuso da Fandango sulla propria pagina ufficiale Twitter. Al momento non sono noti dettagli per far arrivare questa iniziativa anche in Italia, quindi rimanete sintonizzati per eventuali aggiornamenti.

Vi ricordiamo che It: Capitolo 2 arriverà nelle sale del Bel Paese a partire dal 5 settembre: il film vanterà una durata colossale di 165 minuti, che verrà addirittura superata dalla director's cut di It 2, la quale andrà ben oltre le tre ore. Il film è il sequel del grande successo di critica e box office del 2017 IT, sempre firmato da Andy Muschietti, che incassò oltre $700 milioni di dollari a livello globale, diventando il film horror con l'incasso più alto di tutti i tempi (destinato ad aumentare grazie a questa nuova distribuzione).

Ventisette anni dopo gli eventi del primo film, It 2 racconta il ritorno del male nella cittadina di Derry, Maine, dove i giovani protagonisti di ieri oggi diventati adulti dovranno riunirsi per sconfiggere una volta per tutte il malvagio Pennywise.

Nel cast James McAvoy nei panni di Bill, Jessica Chastain in quelli di Beverly, Bill Hader in quelli di Richie, Isaiah Mustafa in quelli di Mike, Jay Ryan in quelli di Ben, James Ransone in quelli di Eddie e Bill Skarsgård nelle vesti di Pennywise. Il film è stato scritto ancora una volta Gary Dauberman, che nel frattempo ha recentemente esordito alla regia con Annabelle 3.