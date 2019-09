IT: Capitolo Due stravince il weekend d'apertura: incassati 185 milioni nel mondo

Con 91 milioni di dollari incassati in America e 94 milioni nel resto del mondo, il riuscito IT: Capitolo Due di Andy Muschietti ha chiuso il suo weekend d'apertura con l'ottima cifra di 185 milioni di dollari incassati in tutto il globo, numero che fa ben sperare in una corsa che riesca almeno a superare i 700 milioni finali di IT: Capitolo Uno.

Al netto di un calo del 27% rispetto agli incassi del primo film nel 2017, IT: Capitolo Due diventa comunque la seconda migliore apertura di sempre per un titolo rated-r-, davanti anche a World War Z, che aveva aperto con 66,4 milioni di dollari nel 2013. Vedremo come procederà nelle prossime settimane e se riuscirà a rispettare le grandi aspettati della Warner Bros, che con la scelta di James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader puntava almeno ai 900 milioni, guardando anche al più sostanzioso investimento.



In IT: Capitolo Due i Perdenti guidati da Bill Denbrough tornano a Derry 27 anni dopo gli eventi dell'estate del 1989 che li hanno visti combattere contro il terrificante Pennywise il Clown, tornato adesso per saziare il suo appetito e per distruggere i Perdenti una volta per tutte. Peccato che sia anche la loro missione distruggere per sempre IT.



Il film è già nelle sale.