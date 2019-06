IT: Capitolo Due, lo storyboard dell'inquietante scena del primo teaser

Ricordate l'inquietante clip mostrata nel primo tease di It: Capitolo Due? Il regista Andy Muschietti ha pubblicato su Instagram alcune immagini tratte dalla storyboard della scena.

Gran parte del teaser ha infatti mostrato una sequenza in cui Beverly - ora adulta e interpretata da Jessica Chastain, fa ritorno a Derry e viene accolta a modo suo da un'anziana signora tanto fragile quanto inquietante. In calce alla notizie potete trovare le immagini dello storyboard.

SlashFilm ha recentemente intervistato lo sceneggiatore del film Gary Dauberman, che però non si è voluto scomporre su una domanda riguardante lo screen time delle versioni giovanili dei protagonisti: "No, non voglio dirlo. Non voglio fare numeri su questa cosa."

"Tenevo le dita incrociata perché sapevo che i Muschietti conoscevano Jessica," ha poi detto Dauberman sul casting di Jessica Chastain come Beverly. "C'erano delle voci e io ero un suo grande fan. Io l'avevo solamente vista al cinema e ho pensato davvero? Può succedere? Ero seduto là come un fan e quando è accaduto non potevo crederci."



Dauberman ha recentemente confermato che il nuovo capitolo sarà più sanguinoso e terrificante rispetto al primo film, il quale puntava invece molto su atmosfere da avventura per ragazzi. Lo sceneggiatore ha inoltre anticipato che il film conterrà anche dei momenti controversi del libro di Stephen King.

It: Capitolo Due debutterà nelle sale italiane questo settembre. Qui potete trovare la nostra analisi del primo teaser trailer.