IT - Capitolo Due: il primo spot italiano ricorda che Pennywise vi aspetta a fine estate

Dopo aver lasciato i giovani membri del Club dei Perdenti al termine di IT - Capitolo Uno, i protagonisti sono pronti a tornare nella cittadina di Derry ventisette anni dopo per affrontare definitivamente l'entità malvagia che si manifesta spesso sotto forma di un terrificante clown, Pennywise. Warner Bros. ha diffuso il primo spot italiano.

Nel video si vede il gruppo di amici, ormai adulto e alle prese con le proprie vite, tornare a Derry; lo spot ricorda agli spettatori che Pennywise li aspetta al termine dell'estate. IT - Capitolo Due uscirà nelle sale il prossimo 5 settembre.

Diretto da Andy Muschietti, il film comprende un cast arricchito dagli attori che interpretano i Perdenti da adulti: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean e Isaiah Mustafa. Nel ruolo di Pennywise ritorna Bill Skarsgård, con Xavier Dolan nel ruolo di Adrian Mellon.



Il film è il completamento di un dittico che si basa sul capolavoro letterario di Stephen King, IT, già protagonista di una mini-serie con protagonista l'istrionico Tim Curry.

A seguito del primo capitolo del film, uscito nel 2017 e capace d'incassare più di 700 milioni di dollari a livello internazionale.

Lo sceneggiatore di IT - Capitolo Due nei giorni scorsi si è espresso sulla possibilità di spin-off da produrre al termine di questo progetto, spiegando al contempo quanto sia difficile adattare i romanzi di King sul grande schermo.