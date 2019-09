IT - Capitolo Due: lo sceneggiatore parla del segreto di Richie Tozier

Lo sceneggiatore di IT - Capitolo Due, Gary Dauberman, è stato intervistato da The Hollywood Reporter e nel corso della chiacchierata si è soffermato sul segreto che riguarda uno dei personaggi principali del romanzo e delle trasposizioni cinematografiche, Richie Tozier, interpretato da Finn Wolfhard da giovane e Bill Hader da adulto.

Un flashback di IT - Capitolo Due mostra Richie tormentato dal bullo Henry Bowers (Nicholas Hamilton), che lo schernisce per la sua presunta omosessualità. Quando viene catturato da Pennywise, quest'ultimo lo prende in giro per il suo segreto, poi esplicitato da Richie stesso nella versione adulta, quando chiarisce i sentimenti per Eddie Kaspbrak (James Ransone), scolpendo le loro iniziali in un ponte.



"Esiste un sottotetto nel romanzo e ne ho parlato con il regista e la produttrice ma non sembrava una scelta, sembrava semplicemente essere una parte naturale del personaggio. Adoro quella storia d'amore. Penso che sia una parte speciale del film e una parte speciale del personaggio. Perché sembrava facesse parte del personaggio. Penso che sia più importante nel film e fa parte delle molte cose che lo definiscono" ha dichiarato Dauberman.

L'idea delle iniziali sul ponte apparterrebbe quindi a Andy Muschietti. Il personaggio di Richie Tozier è interpretato magistralmente da Bill Hader nella versione adulta, tanto che l'attore è stato elogiato da diversi critici per la sua performance:"A Bill piace improvvisare quindi nel film ci sono molte battute frutto della sua improvvisazione. Ma ci sono anche battute scritte in sceneggiatura".

Bill Hader ha definito il suo Richie Tozier un 'idealista romantico'. Su Everyeye.it potete trovare la recensione di IT - Capitolo Due.