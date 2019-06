IT - Capitolo Due, lo sceneggiatore parla della possibilità di realizzare spin-off

Quando mancano ancora parecchi mesi all'arrivo nelle sale di It - Capitolo due, il sequel della proma parte campione d'incassi sempre diretto da Andy Muschietti, lo sceneggiatore dei due film ha parlato della possibilità di rimanere a Derry ancora per altre storie.

Stiamo parlando ovviamente di Gary Dauberman, sceneggiatore dei due film tratti dal celebre romanzo di Stephen King, nonché sceneggiatore anche della saga horror di Annabelle, il cui terzo capitolo tra poco nelle sale porterà la sua firma anche come regista, consentendogli l'esordio in quest'ultimo campo. Dauberman, che si è detto onorato di aver potuto attingere a piene mani dalla materia kinghiana, ha paventato anche l'idea che la Warner possa in qualche modo "rimanere" a Derry anche dopo la conclusione della saga dedicata a IT, con la possibilità di produrre degli spin-off ambientati in quel mondo.

"Sono sicuro che l'interesse a farlo c'è", ha spiegato, "ma devo dire che vogliamo tutti rimanere fedeli al materiale del libro. Non credo che al momento a qualcuno sia venuto in mente di raccontare la storia di questo o quel personaggio e vedere come procederà". La difficoltà principale quindi sarebbe quella di raccontare una storia originale ma rimanendo fedeli allo spirito di King, obiettivo non facile. Tutt'altro lavoro rispetto ad esempio a Doctor Sleep, il sequel di Shining in arrivo nelle sale a ottobre, che è l'adattamento di un altro romanzo scritto sempre da King.

Sebbene il potenziale di IT e della sua mitologia siano vastissimi, Dauberman non crede che la Warner abbia come obiettivo quello di produrre spin-off della saga: "Per rispondere alla tua domanda penso che ci sia sempre una stanza dove costruire la mitologia di IT perché è stato nei paraggi per parecchio tempo, dall'inizio del tempo, ma non saprei se esistono dei piani concreti. Io sono solo felice di aver avuto la possibilità di lavorare sul romanzo".

In attesa di vederlo al prossimo Comic-Con di San Diego, magari con la presentazione di un nuovo trailer, IT - Capitolo due vede nel cast James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader e Bill Skarsgard, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 settembre 2019. Quanto lo state aspettando?