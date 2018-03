IT: Capitolo Due, le riprese del film horror spostate nel mese di luglio?

Se a febbraio vi abbiamo riportato la data di inizio delle riprese del secondo capitolo cinematografico di IT , oggi, invece, la stessa fonte di informazione sul mondo dell’intrattenimento,, aggiorna ora la notizia annunciando un nuovo starting time della pellicola diretta dal regista

Attesa per il 18 giugno ai Pinewood Toronto Studios e a Port Hope, sembra infattiche la produzione di IT: Capitolo Due sia stata rimandata di un mese in una data non meglio precisata dal sito. La data di inizio delle riprese non è stata l’unica modifica apportata al progetto, infatti è stato attribuito allo stesso un nuovo working title: Largo. Diversi potrebbero essere i riferimenti a questa scelta, tra cui un comedy club di Los Angeles, una città della Florida utilizzata come location per uno dei membri del Club dei Perdenti ormai cresciuti. Largo, infine, potrebbe anche essere un collegamento al titolo spagnolo della miniserie a fumetti La lunga via del ritorno (El Largo Camino A Casa) basato sulla saga della Torre Nera di Stephen King.

In IT: Capitolo Due l’ambientazione temporale della storia vedrà un salto di 27 anni dagli avvenimenti del primo capitolo. I Perdenti sono diventati ormai adulti e torneranno nella loro città natale, Derry, per affrontare nuovamente il temibile clown Pennywise. Il lungometraggio horror vedrà un intreccio di flashback in cui riapparirà il cast del film del 2017 e le rispettive versioni adulte nel presente.

L’attrice Jessica Chastain, che in passato ha già collaborato con Muschietti in La madre, si è detta interessata alla parte di Beverly e l’idea non è dispiaciuta affatto ai fratelli Muschietti. L’unico nome del cast artistico confermato al momento è quello del giovane interprete svedese Bill Skarsgård (Pennywise).

Uscito nelle sale cinematografiche l’8 settembre 2017, l’adattamento cinematografico del romanzo horror scritto da Stephen King ha raccolto in tutto il mondo ben 700 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 35 milioni.