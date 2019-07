IT: Capitolo Due, i Perdenti adulti nella cover e nelle immagini di Entertainment Weekly

Dopo il primo spot italiano di IT: Capitolo Due, la seconda parte dell'adattamento cinematografico del mastodontico romanzo di Stephen King torna a mostrarsi grazie al coverage di Entertainment Weekly, con i Perdenti ormai adulti riuniti nella copertina, una delle due in realtà, dato che la seconda è dedicata a Pennywise.

Grazie al nuovo numero del magazine possiamo anche mostrarvi alcune nuove immagini ufficiali del film di Andy Muschietti, che affronterà il ritorno di Bill (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain), Richie (Bill Hader), Ben (Jay Ryan), Eddie (James Ransone), Stanley (Andy Bean) e Mike (Isaiah Mustafa) a Darry, dove un affamato e più forte Pennywise (Bill Skarsgard) è tornato a uccidere ragazzi e bambini ed è pronto a mettere in atto la sua vendetta.



Parlando del film, McAvoy ha dichiarato: "Adesso Pennywise è più spaventoso e molto più arrabbiato. Rispetto al precedente, in questo secondo capitolo troverete diversi momenti davvero brutali". In realtà si era percepito già dal primo trailer di IT: Capitolo Due, dove si intuiva una sensibilità all'horror diversa, più adulta e glaciale, meno innocente e più decisa e psicologica anche. Comunque il lungometraggio lascerà scorrere la narrazione anche indietro al 1989, il che lo accosta molto più al romanzo rispetto al primo film, anche se dice Hader che "adesso ci si discosterà leggermente di più dal materiale di King".



Continua comunque McAvoy: "Il discorso è che bisogna mostrare al pubblico i momenti in cui noi giriamo per Darry e ricordiamo i momenti della nostra infanzia, il che è fantastico, perché sarebbe stato una grande spreco gettare via quel cast di piccoli attori incredibili di cui il mondo intero si è innamorato. E in questo senso, curiosamente, il film somiglia molto alla struttura del libro, perché viaggia avanti e indietro nelle linee temporali".



IT: Capitolo Due è atteso nelle sale italiane il prossimo 5 settembre.