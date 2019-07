IT - Capitolo Due ottiene ufficialmente il visto censura Rated R, vietato ai minori

Attraverso il sito di Exhibitor Relations apprendiamo che IT - Capitolo Due ha ufficialmente ottenuto il suo visto censura che prevedibilmente lo vedrà vietato ai minori per le sue forti immagini e la violenza spiccata, proprio come accaduto per il primo capitolo.

Secondo quanto si legge sul profilo Twitter del sito in questione, "IT - Capitolo Due sarà Rated R per i suoi contenuti violenti e disturbanti, immagini sanguinose, linguaggio non appropriato e alcune scene di materia sessuale esplicita e... [aggiunge con ironia] per il suo continuo rendere i clown le creature più spaventose in chiave moderna, superando i vampiri, zombie e gli imitatori di Donald Trump".

Proprio Jessica Chastain, protagonista del nuovo capitolo nei panni di Bev, aveva già suggerito la presenza di scene oltre il limite e molto sanguinose come mai visto prima in una saga di questo genere.

Nella nuova pellicola i giovanissimi attori visti nel primo film si alternano con le loro controparti adulte: Bill Denbrough diventa quindi James McAvoy (Split, Glass), Beverly prende il volto di Jessica Chastain (Interstellar, X-Men: Dark Phoenix), Richie quello di Bill Hader (Barry, The Skeleton Twins), mentre Isaiah Mustafa (Shadowhunters: The Mortal Instruments) è Mike, Jay Ryan (Mary Kills People) è Ben e James Ransone (The Wire) è Eddie. Nel ruolo di Pennywise fa il suo ritorno l'inquietantissimo Bill Skarsgård, che ha definito l'IT di questo secondo film come ancora più cattivo e arrabbiato di quello visto nel primo capitolo.

Nuovamente scritto da Gary Dauberman - che ha esordito di recente alla regia con Annabelle 3 - e diretto da Andy Muschietti, IT - Capitolo Due arriverà nelle sale italiane il 5 settembre 2019. Su queste pagine oltre al nuovo trailer ufficiale trovate anche la descrizione di alcune scene del film direttamente dall'ultimo Comic-Con di San Diego dove era presente tutto il cast della pellicola, compreso James McAvoy, il quale ha anche rivelato di un suo infortunio sul set.