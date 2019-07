IT - Capitolo Due potrebbe esordire con oltre 130 milioni al box-office americano

Se le recenti analisi degli esperti del box-office sono accurate, IT - Capitolo Due potrebbe tranquillamente superare il weekend d'esordio del primo capitolo in quanto a incassi sul territorio americano.

Lo rivela appunto BoxOfficePro, che stima che la pellicola prodotta da Warner Bros. e New Line Cinema potrebbe esordire al box-office americano con un weekend attorno ai 136 milioni di dollari, affermando anche che tale stima potrebbe oscillare tra i 110 milioni e i 150 milioni. Se tale stima dovesse rivelarsi corretta questo significherebbe un sorpasso rispetto al capitolo primo di circa 10 milioni nel primo weekend di programmazione.

Dopo il primo teaser trailer di qualche mese fa, sappiamo che IT - Capitolo Due farà parte dell'evento ScareDiego al SDCC2019, un evento più piccolo all'interno del Comi-Con interamente dedicato ai progetti horror. All'interno del panel è possibile che venga mostrato un nuovo full trailer anche perché poi mancherebbe decisamente poco alla release ufficiale della pellicola, fissata per il 6 settembre 2019 (in quelle italiane arriverà il giorno precedente, il 5 settembre).

Rivedremo così il ritorno 27 anni dopo gli eventi di IT - Capitolo Uno di Bill (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain), Richie (Bill Hader), Ben (Jay Ryan), Eddie (James Ransone), Stanley (Andy Bean) e Mike (Isaiah Mustafa) a Derry, dove un affamato e più forte Pennywise (Bill Skarsgard) è tornato a uccidere ragazzi e bambini ed è pronto a mettere in atto la sua vendetta.

In precedenza, il regista Andy Muschietti aveva rivelato di essersi trovato più a suo agio alla regia della pellicola, specialmente dopo il successo del primo film: "In generale, mi sento più a mio agio. Sul primo lavoravo per ottenere un Technocrane in determinati giorni. Ma ora il Technocrane è sempre li!".

Su queste pagine potete visualizzare le nuove immagini ufficiali della pellicola diffuse qualche giorno fa da Entertainment Weekly, così come potete recuperare la recensione di IT - Capitolo Uno per arrivare preparati all'uscita del nuovo capitolo.