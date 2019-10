It - Capitolo due: ecco la data d'uscita e i contenuti extra dell'edizione home video

Warner Bros. Pictures e New Line Cinema hanno diffuso in rete i dettagli delle edizioni home video di It - Capitolo due, seconda parte del dittico tratto dal romanzo di Stephen King e diretto nuovamente da Andy Muschietti.

Mentre ancora non circola nessuna notizia sull'arrivo della chiacchierata versione estesa (e Director's Cut) del film, sappiamo che It - Capitolo due arriverà in Digital HD il 19 novembre 2019, seguito dalle edizioni in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD il 10 dicembre successivo, giusto in tempo per le festività natalizie. Queste edizioni annunciate non conterranno alcune scene inedite o estese del film, quindi è probabile che la Warner stia seriamente pensando di inserirle nella già citata Extended Edition del film, attesa prossimamente.

I contenuti speciali di questa edizione includeranno il commento audio del film da parte di Muschietti, e alcuni interessanti contenuti come i vari dietro le quinte della produzione. Eccoli elencati di seguito:

Special Features and Technical Specs:

DOLBY VISION/HDR PRESENTATION OF THE FILM

DOLBY ATMOS TRACK

Audio commentary by Director Andy Muschietti

Pennywise Lives Again!

This Meeting of the Losers Club Has Officially Begun

Finding the Deadlights

The Summers of IT: Chapter One, You'll Float Too

The Summers of IT: Chapter Two, IT Ends

Optional English SDH, Spanish, French, Portuguese, and Canadian French subtitles for the main feature

It - Capitolo due ha concluso la storia tratta dal romanzo di Stephen King e iniziata con il film di Muschietti uscito nel 2017, ma secondo Bill Skarsgard, interprete di Pennywise, starebbero "galleggiando" delle idee per proseguire la saga con un prequel inedito.

Vi piacerebbe vedere un altro film del franchise? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per ulteriori approfondimenti, potete leggere la nostra recensione di It - Capitolo due e il nostro confronto tra il Club dei Perdenti prima e dopo il ritorno a Derry.