It Capitolo Due, nei cinema Alamo Drafthouse proiezioni 'solo per clown'

Nell'attesissimo It Capitolo Due, al cinema dal 5 settembre, Bill Skarsgård torna a vestire i panni del terrificante clown Pennywise e... non sarà l'unico a farlo. Per celebrare l'evento, 17 cinema della catena Alamo Drafthouse ospiteranno proiezioni "riservate ai soli clown".

Non bisognerà essere dei professionisti, naturalmente, né avere un look identico a quello di Pennywise: la catena fa sapere che saranno benvenuti tutti, purché siano vestiti come un clown, ossia con una parrucca, il trucco, i pantaloni oversize, le bretelle e così via. Così si vedranno seduti fianco a fianco pagliacci professionisti e dilettanti, inquietanti e buffi, originali o ispirati a personaggi di film e fumetti.

I cinema in cui ci saranno queste proiezioni speciali sono in location che vanno da Los Angeles al Minnesota, passando anche per il Texas.

Non è comunque la prima volta di iniziative come le proiezioni a tema: la stessa Alamo Drafthouse aveva organizzato nel 2017 proiezioni per sole donne in occasione dell'uscita di Wonder Woman.

It Capitolo Due, diretto da Andy Muschietti e interpretato tra gli altri da James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, vede i ragazzini della banda dei "perdenti" ormai cresciuti, ma pronti a tornare a Derry, nel Maine, per la resa dei conti con il tormentatore della loro infanzia. Il film arriverà anche nelle spiagge di tutta Italia e sarà vietato ai minori.