IT - Capitolo Due, Bill Skarsgård ha riempito la stanza della figlia con tanti Pennywise

Bill Skarsgård, interprete del malvagio Pennywise nei due capitolo cinematografici di IT, ha confessato di aver riempito la stanza di sua figlia con i pupazzi di Pennywise. L'attore svedese è padre di una bambina di 11 mesi e nel periodo in cui ha lavorato a IT pare che abbia lasciato qualche ricordo del film anche in casa.

"Ho avuto un sacco di....merchandise e cose divertenti nel corso degli anni, quindi la sua piccola cameretta è piena di orsacchiotti Pennywise" ha ammesso Bill Skarsgård parlando con Stephen Colbert.

Un dettaglio piuttosto inquietante, soprattutto come 'arredo' per la cameretta della piccola, che invece delle classiche bambole o dei normalissimi peluche, si ritrova a dormire in mezzo a tanti clown terrificanti.

Bill Skarsgård ha stupito pubblico e critica per la sua performance nei panni del terrificante pagliaccio demoniaco Pennywise nella prima trasposizione cinematografica di IT - dopo la miniserie degli anni '90 con lo straordinario Tim Curry - e ora è nelle sale con questo secondo capitolo che chiude il dittico tratto dal celebre romanzo di Stephen King.

Nel frattempo Andy Muschietti ha confermato di voler girare delle scene aggiuntive per il montaggio unico dei due film, destinato all'home-video.

Su Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di IT - Capitolo Due, nelle sale cinematografiche proprio in queste settimane, con James McAvoy e Jessica Chastain new entry nel cast.