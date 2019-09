Dopo It - Capitolo Due, Bill Skarsgård parla dell'idea di un prequel

Intervistato da Collider insieme a Maika Monroe in occasione dell'uscita del film Villains, Bill Skarsgård ha parlato anche del recente It - Capitolo 2 e della possibilità di tornare a vestire i panni del terrificante clown Pennywise. Sembra infatti che ci sia in ballo l'idea di un prequel.

"Bill, hai sicuramente un talento per spaventare le persone" è la domanda dell'intervistatore. "I fan hanno adorato la tua interpretazione di Pennywise. Cosa saresti più interessato a esplorare del personaggio, se dovesse davvero esserci un prequel?"

"Ho alcune idee di cui io e Andy Muschietti abbiamo parlato" ha risposto l'attore svedese, "ma non le condividerò con te. Non voglio dire nulla. Tutto ciò che posso dire è che abbiamo un'idea che entrambi pensiamo possa essere davvero, davvero bella. Sarebbe un diverso tipo di film. Sarebbe un prequel, molto diverso da It capitolo 1 e capitolo 2. Se ne facessimo un terzo, dovrebbe essere qualcosa di divertente. Avete visto oltre quattro ore della storia principale, quindi andrebbe fatto per forza qualcosa di diverso. Vedremo cosa ne verrà fuori."

Non si tratta quindi di un terzo capitolo, come sembrava nei giorni scorsi. Skarsgård ha raccontato poi anche dell'incontro con Stephen King. "L'ho incontrato per la prima volta mentre ero a Good Morning America. Abbiamo chiacchierato un po' e lui ha detto: Sì, beh, ho delle idee per un prequel. Io ho risposto: Mi stai prendendo in giro? Quell'uomo è il Sacro Graal delle idee..."

Per quanto riguarda il futuro, se Muschietti sta lavorando a un adattamento de Il viaggio di Stephen King, Bill Skarsgård ha intenzione di riposare un po'. "Ho già girato tre film quest'anno, e per di più ho appena avuto un figlio" ha detto. "Quindi non vedo l'ora di tornare a casa a Stoccolma e passare un po' di tempo con la famiglia. Non vedo l'ora di non fare nulla e godermi l'autunno in Scandinavia."