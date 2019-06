IT: Capitolo Due annunciato ufficialmente allo ScareDiego del SDCC2019

Dopo il primo primo trailer ufficiale di IT: Capitolo Due, la campagna promozionale della seconda e attesissima parte della trasposizione del romanzo di Stephen King firmata da Andy Muschietti ha subito una battuta d'arresto, ma sappiamo adesso che il film farà parte dell'evento ScareDiego al SDCC2019.

Stiamo ovviamente parlando del San Diego Comic-Con, l'evento dedicato al mondo dell'entertainment nerd più importante dell'anno, che arriverà come sempre a luglio. Durante la manifestazione, uno dei momenti più attesi dai fan è il rinomato ScareDiego, una evento più piccolo all'interno del Comi-Con interamente dedicato ai progetti horror, di cui farà parte anche IT: Capitolo Due.



Ad annunciarlo è stato lo stesso regista, condividendo due immagini via Instagram per annunciare la partecipazione del film allo ScareDiego: una con la scritta Darry come se fosse una cartolina, con in basso i Perdenti adulti ripresi da uno degli scarichi dei Barren, mentre nella seconda l'invito all'evento. Al momento non è chiaro cosa possa presentare, ma probabilmente o un nuovo trailer o una parte del footage del film, con qualche sorpresa aggiunta.



IT: Capitolo Due vede nel cast James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader e Bill Skarsgard, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 settembre 2019. Quanto lo state aspettando?