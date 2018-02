IT: Capitolo Due, annunciata la data di inizio delle riprese

Dopo lo strepitoso successo a livello mondiale di, pellicola reboot diretta dal regista, spunta in rete la data di inizio delle riprese dell'attesissimo secondo capitolo.

Stando a quanto riportato dal portale Omega Underground, i piani attuali sarebbero quelli di iniziare la produzione del nuovo film il 18 giugno agli studios di Toronto, in modo da terminare le riprese entro il mese di novembre. Vi ricordiamo che l'uscita di IT: Capitolo 2 è già stata fissata per il 6 settembre 2019, ma al momento non è ancora stato annunciato il casting degli attori che vi prenderanno parte.

La storia del sequel avrà luogo 27 anni dopo le vicende di IT e vedrà il gruppo di ragazzini noti come I Perdenti, ormai divenuti adulti, tornare nella loro città natale di Derry, nel Maine, ed apprendere che il temibile clown Pennywise si trovi ancora a piede libero. Sebbene il giovane cast del primo film tornerà in alcuni flashback, la storia ruoterà attorno alle loro versioni cresciute.

Jessica Chastain, talentuosa attrice che ha collaborato con Muschietti in Mama, ha espresso il suo desiderio di voler interpretare Beverly in versione adulta ed anche il regista sembrerebbe aver approvato la sua scelta, ma non vi è ancora nulla di confermato. Nel frattempo, potete leggere il fancasting che abbiamo stilato.

Basato sull'omonimo romanzo di Stephen King, IT ha generato un incasso di 700 milioni di dollari al box-office mondiale, a fronte di un budget di 35 milioni, rappresentando dunque l'horror Rated-R di maggior successo nella storia del cinema.

Nel cast del reboot troviamo Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Wyatt Olef, Jack Grazer, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, e Bill Skarsgård. IT è attualmente disponibile in DVD, Blu-Ray e 4K grazie a Warner Bros.