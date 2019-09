IT - Capitolo Due, Andy Muschietti vuole girare altre scene per il montaggio unico

Un sequel del secondo capitolo di IT sembra una possibilità da escludere in questo momento ma il regista Andy Muschietti ha dichiarato di essere disponibile a girare alcune scene aggiuntive che servano al montaggio unico dei due film che potrebbe finire sul mercato dell'home-video. La versione 'supercut' sarebbe composta anche da scene inedite.

"Siamo in trattativa con lo studio per realizzare un 'supercut' che fondamentalmente è rappresentato dai due film montati insieme a tutto il materiale che non è presente nelle versioni uscite al cinema. Si, ci sono un paio di scene che voglio girare per rendere quest'esperienza unica" ha dichiarato Muschietti.

Secondo quanto affermato dal regista, una scena riguarderebbe un particolare del romanzo mai filmato nei due capitoli mentre la seconda scena sarebbe totalmente inedita.



"Le possibilità sono aperte. Esiste una versione in cui i due film vengono montati insieme". Un montaggio che potrebbe aumentare esponenzialmente l'esperienza di IT al cinema.

Il secondo capitolo vede il Club dei Perdenti tornare a Derry ormai adulti, a ventisette anni di distanza dal primo confronto con Pennywise.

Nel cast adulto troviamo James McAvoy nel ruolo di Bill e Jessica Chastain - che recentemente ha commentato la scena più sanguinosa del film - in quello di Bev Marsh. Il cast composto dai giovani attori del primo film è stato modificato digitalmente visto che gli attori sono cresciuti rispetto a due anni. IT - Capitolo Due è nelle sale cinematografiche italiane dallo scorso 5 settembre, a due anni di distanza dall'uscita del primo film, entrambi diretti da Andy Muschietti.