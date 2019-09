IT: Capitolo 2: la nostra videorecensione per il nuovo film di Andy Muschietti

Dopo la recensione di IT: Capitolo 2 pubblicata tradizionalmente sulle pagine della Sezione Cinema di Everyeye.it, sulla nostra pagina ufficiale YouTube arriva anche la videorecensione per il film di Andy Muschietti.

Come al solito, potete visionarla comodamente all'interno di questo articolo. Vi ricordiamo che il film è in programmazione nei cinema italiani dal 5 settembre. Voi lo avete già visto? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Diretto ancora una volta da Andy Muschietti, il film riprende 27 anni dopo il finale del primo IT e mostra il ritorno a Derry dei membri del Club dei Perdenti, divenuti nel frattempo adulti. Il cast, oltre al ritorno degli attori-bambini del precedente capitolo, include anche le new entry James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean, che ne interpretano le controparti cresciute.

Il film in queste ore è diventato il secondo miglior debutto per il cinema horror con un esordio da $90 milioni di dollari, superiore a quello di Halloween del 2018 ma inferiore al record assoluto stabilito nel 2017 proprio da IT: Capitolo Uno, che ad oggi è anche il film rated-r col più alto incasso a livello globale. Staremo a vedere se, nelle prossime settimane, Capitolo Due riuscirà a superare il suo predecessore.