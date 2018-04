IT: Capitolo 2, il secondo capitolo sarà ancora più terrificante!

Al cinemacon c'era anche il regista di IT: Chapter Two, Andy Muschietti che, alla presentazione del pannelo Warner Bros dedicato al sequel dell'horror con il Clown Ballerino, ha parlato di cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo film.

Le parole esatte di Muschietti sono queste: dobbiamo prepararci a vedere una pellicola "più intensa e più spaventosa" della prima.

Nel primo capitolo del reboot di IT abbiamo visto I Perdenti vedersela, da ragazzini, con il terribile mutaforma Penniwise, interpretato da Bill Skarsgård. La storia, come sappiamo, essendo tratta dal best selle di Stephen King dallo stesso titolo, palra di questa terribile creatura che, ogni 27 anni si risveglia e banchetta con dei ragazzini.

Muschietti è stato anche più terrificante nello spiegare al pubblico presente al Cinemacon il tono che avrà il film. Ha detto loro di portarsi, durante la proiezione di Chapter Two, dei "pannolini per adulti".

Ecco, qualora avessimo dei dubbi su cosa andremo a vedere, di certo queste parole li hanno fugati. Poiché la storia sarà ambientata più in là negli anni, adesso sono iniziati a circolare diversi nomi di alcuni attori in lizza per il ruoli dei ragazzi da grandi. Jessica Chastain, è in trattativa per Bev Marsh, e James McAvoy e Bill Hader stanno trattando i ruoli, rispettivamente, di Bill Denbrough e Richie Tozier.

Curiosi di vedere il sequel? L'uscita di IT: Chapter 2 è prevista per settembre 2019.