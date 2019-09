IT - Capitolo 2: rivelato uno speciale cameo nel film di Andy Muschietti

IT - Capitolo 2 è uscito da poco nelle sale italiane, e se l'attesa per i nuovi membri del cast riguardava sopratutto gli interpreti della versioni adulte del Club dei Perdenti - tra cui spiccano James McAvoy e Jessica Chastain - pochi si aspettavano un cameo come quello visto nel film.

Attenzione, seguono spoiler su IT - Capitolo 2.

Per la sorpresa degli spettatori, e in particolare dei fan del romanzo originale, il film di Andy Muschietti ha riservato uno speciale cameo nientedimeno che a Stephen King: in un modo che ricorda le apparizioni del compianto Stan Lee nei film della Marvel, infatti, il Maestro dell'Horror ha vestito i panni del proprietario di un negozio di antiquariato in cui Bill Denbrough (McAvoy) ritrova la sua vecchia bicicletta.

Essendo Bill uno scrittore e sceneggiatore, il simpatico scambio di battute tra i due personaggi - con King che rifiuta un autografo di Bill perché, come tutti gli altri, ne ha detestato il finale - è già destinato a diventare uno dei momenti più iconici delle due pellicole.

"Ci ha data una piccola lista di cose che avrebbe voluto vedere nel film" ha rivelato Muschietti parlando del leggendario scrittore. "Ma è stato molto gentile, ce l'ha fornita senza impegno. E' stato più che altro un modo per ricordare il suo lavoro."

Il film, che negli Stati Uniti ha già ottenuto 10,5 milioni di dollari dalle anteprime del giovedì, punta ora a un debutto da oltre 200 milioni in tutto il mondo. Per altri approfondimenti leggete la nostra recensione di IT - Capitolo 2.