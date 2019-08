It Capitolo 2: tutti i Perdenti in una nuova foto ufficiale

Dopo la conferma ufficiale della durata di It Capitolo 2, che sfiorerà le tre ore, ecco spuntare online una nuova foto ufficiale dell'atteso sequel della saga horror di Andy Muschietti, tratta dal celebre romanzo di Stephen King.

L'immagine in questione, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, mostra i membri adulti del Club dei Perdenti, con Richie Tozier (Bill Hader) che si avvicina con apprensione ad un bambino piccolo, irriconoscibile perché di spalle.

Nella seconda parte dell'adattamento kinghiano, ambientata ventisette anni dopo il capitolo del 2017, i protagonisti diventati adulti dovranno tornare a Derry per sconfiggere definitivamente la creatura che li ha terrorizzati da bambini, e che sembra essere tornata più forte di prima. Il film, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 5 settembre, vanterà un cast all-star che include Jessica Chastain nei panni di Beverly Marsh, James McAvoy nei panni di Bill Denbrough, Bill Hader nei panni di Richie Tozier, Isaiah Mustafa nei panni di Mike Hanlon, Andy Bean nei panni di Stanley Uris, Jay Ryan in quelli di Ben Hanscom e James Ransone nel ruolo di Eddie Kaspbrak, con Bill Skarsgard che tornerà dietro l'inquietante trucco e parrucco di di Pennywise.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo spot di It Capitolo 2 e al bellissimo poster Imax di It Capitolo 2.