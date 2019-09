IT: Capitolo 2, prima di ottenere la parte James Ranson voleva abbandonare Hollywood

Con IT: Capitolo Due sarebbe arrivato quello che ad oggi è il ruolo più importante della sua carriera, ma qualche tempo fa questo James Ranson non poteva saperlo, e aveva preso la decisione di interrompere definitivamente la sua esperienza hollywoodiana.

L'attore, che ha lavorato a Hollywood per quasi due decenni tra serie tv e film indipendenti, si è confessato nel corso di una recente intervista promozionale con IndieWire.

"Non sapevo che questa cosa fosse così grande, non avevo idea che sarebbe stata così esagerata" ha detto Ranson a proposito del film di Andy Muschietti. "Sembra una manna dal cielo per uno come me, una questione di pura fortuna, un fulmine in una bottiglia. Sono stato davvero fortunato a far parte di tutto questo. E' qualcosa di talmente esagerato che mi ha sorpreso totalmente. Non pensavo che mi sarei mai ritrovato in una situazione del genere.

L'attore ha continuato:

"Avevo seriamente pensato di chiudere la mia carriera nel 2017, per davvero. Non ero molto contento di certe cose che stavano accadendo nel settore. Stavo davvero pensando di riprendere gli studi di teologia. Avevo scritto qualcosa di molto importante per me che speravo fosse realizzato, e alla gente piaceva, ma è un progetto che alla fine non si è concretizzato. Pensavo, 'al diavolo, a nessuno importa davvero, tutti si interessano solo dei soldi'. So che anche noi attori siamo in affari e siamo molto fortunati perché possiamo fare arte o ottenere anche dei guadagni importanti, ma ero veramente stanco."

