It - Capitolo 2: online il nuovo inquietante teaser dedicato alla versione IMAX

Mancano ormai poche settimane all'arrivo nelle sale di It - Capitolo 2, l'atteso sequel targato Warner Bros. basato sul celebre romanzo di Stephen King. Nel frattempo, come se l'attesa dei fan non fosse già smisurata, ecco arrivare in rete il nuovo teaser ufficiale IMAX.

In poco più di 40 secondi il filmato mostra alcune scene inedite rispetto ai video promozionali già mostrati in precedenza tra cui un nuovo sguardo alla scena descritta da Jessica Chastain come "la scena con più litri di sangue mai girata", e in effetti guardando le immagini sembra proprio che la darà del filo da torcere alla celebre sequenza finale dello Splatters - Gli schizzacervelli di Peter Jackson.

Secondo le ultime previsioni del box office It - Capitolo dovrebbe debuttare negli Stati Uniti con oltre 100 milioni di dollari, mentre alcuni analisti parlano addirittura di un lancio molto vicino a quello del primo capitolo - con 123 milioni di dollari l'esordio più alto di sempre per un film vietato ai minori.

Ad interpretare gli ormai adulti membri del Club dei Perdenti troveremo, oltre alla Chastain nel ruolo di Beverly, anche James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Jay Ryan, Andy Bean e Isaiah Mustafa, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 settembre.

Per saperne di più potete leggere la nostra recensione del primo IT.