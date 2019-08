IT - Capitolo 2: online due brani della colonna sonora di Benjamin Wallfisch

A una settimana esatta dall'arrivo nelle sale italiane del film, IndieWirew ha pubblicato in esclusiva due estratti della colonna sonora composta da Benjamin Wallfisch per l'atteso IT - Capitolo 2.

Intitolati "Back to Neibolt" e "Scary", i brani fanno parte dei 45 pezzi originali che andranno a comporre una tracklist ben più estesa rispetto a quella della prima parte, vista la monumentale durata di 2 ore e 45 minuti.

"Andy ha creato un film ambizioso e straordinario con IT - Capitolo 2, con una portata incredibile in tutti i livelli" ha dichiarato il compositore. "Una delle nostre prime discussioni è avvenuta riguarda alla nuova colonna sonora e come potessimo prendere ciò che abbiamo fatto per il primo film e amplificarlo in termini di portata e ambizione - per riflettere la portata del film."

Wallfisch ha recentemente lavorato alle musiche di Hellboy, Il diritto di contare, Annabelle 2: Creation e Lights Out; in passato è stato nominato agli Emmy per il suo contribuito a Hostile Planet, docu-serie targata National Geographic.

Diretto da Andy Muschietti, IT - Capitolo 2 debutterà nelle sale italiane il prossimo 5 settembre. Siete pronti a fare ritorno a Derry per l'ultima volta?

Qui trovate la nostra recensione della prima parte di IT.